vor 1 Stunde Karlsruhe Baum stürzt auf Straße: B3 in Durlach derzeit gesperrt

Am Mittwoch ist in der Badenerstraße/B3 in Durlach ein großer Baum auf die Straße gestürzt. Derzeit ist die Straße in diesem Bereich voll gesperrt, dem Verkehr wird geraten die Stelle weiträumig zu umfahren.