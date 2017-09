Wegen Arbeiten an einer Fernwärmeleitung wird die Schulbuslinie 83 der Realschule Oberreut ab Montag, 11. September, bis voraussichtlich Jahresende umgeleitet. Grund hierfür ist nach Angaben der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Vollsperrung der Straße "Kleiner Anger".

In der seit Ende Juli gesperrten Straße, zwischen Panoramaweg und Pappelallee, werden in diesem Abschnitt Arbeiten an einer Fernwärmeleitung durchgeführt. Die Schulbus-Haltestellen Pappelallee und Falterweg werden für den Zeitraum der Umleitung ersatzlos aufgehoben, wie die VBK in einer Pressemeldung erklären.

Als Ersatz für die Schulbus-Haltestelle Karl-Delisle-Straße wird die Schulbus-Haltestelle Thomas-Mann-Straße bedient. Auf ihren Umleitungsrouten fahren die Schulbusse von der Durmersheimer Straße und der Hohloh-Straße kommend nach der Haltestelle Thomas-Mann-Straße weiter auf der Lindenallee zur Haltestelle Agathenstraße. Von dort geht es laut VBK auf dem regulären Fahrweg weiter.