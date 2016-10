Bauarbeiten in Hagsfeld: Haltestelle Brückenstraße wird barrierefrei

Anzeige

Bis zum Ende der Bauarbeiten am 14. Oktober wird der jetzige Haltepunkt um zirka 30 Meter versetzt. "Einen Tag früher, am 3. Oktober, feiert der Gnadenhof für Tiere in Neureut sein Herbstfest", heißt es in der Meldung weiter.

Für Besucher der Veranstaltung richten die VBK nach eigener Aussage von 13 bis 18.30 Uhr eine zusätzliche Haltestelle auf der Buslinie 73 ein. Der Haltepunkt "Am Baufeld" an der Linkenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Kirchfeld befinde sich kurz vor der Schranke zur Alten Kreisstraße.