In einer Pressemitteilung warnt die Bahnhofsmission Karlsruhe vor Betrügern. Diese würden aktuell mit dem Vorwand für die "Suppenküche" zu sammeln, Passanten ansprechen.

Teilweise sollten sich die Angesprochenen auch in Listen eintragen, teilt die Bahnhofsmission mit. Ihr Appell: "Bitte diesen Sammlern kein Geld geben – hier wird der gute Name der Bahnhofsmission schamlos ausgenutzt und das Geld kommt nie in der Bahnhofsmission an!" Die Bahnhofsmission sammelt nach eigener Aussage niemals außerhalb des Bahnhofs.

Die Polizei rät, sofort auf dem zuständigen Polizeirevier anzurufen, und Personenbeschreibung und Straße, in der gesammelt wird, durchzugeben. "Bahnhofsmissionsmitarbeiter erkennt man an den blauen Jacken mit großem Bahnhofsmission-Logo auf der Rückseite und am Dienstausweis der Bahnhofsmission mit Foto", heißt es abschließend in der Pressemitteilung.