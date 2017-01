Bahn-Pendler brauchten in der vergangenen Woche viel Geduld: Mehrere Brände sorgten auf Bahngleisen rund um Bruchsal für Verspätungen. Die Polizei sucht seither nach den Brandstiftern. Wie kommen die Ermittlungen voran?

Am vergangenen Donnerstag waren Feuerwehrleute und die Polizei in Nordbaden im Dauereinsatz. An den Bahnstrecken in der Region wurden innerhalb eines Tages gleich fünf Brände gemeldet. Zum einen hatten Unbekannte am Mittwochabend nördlich von Graben-Neudorf zwei parallel zur Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim verlaufende Kabelschächte der Deutschen Bahn in Brand gesetzt.

Innerhalb kürzester Zeit wurden den Einsatzkräften dann vier weitere Brände gemeldet: Unter anderem wurden sowohl in Untergrombach, am Bruchsaler Schlachthof als auch in Walldorf-Wiesloch Brände entlang der Bahnstrecken gelegt. In den Abendstunden wurde der Polizei dann noch ein Brand zwischen Germersheim und Speyer auf Höhe Lingengeld gemeldet.

"Nichts deutet auf einen Anschlag hin"

Allein in Graben-Neudorf richteten die Brandstifter einen Schaden von mindestens 100.000 Euro an. Seither arbeitet eine Ermittlungsgruppe der Bundespolizei und des Kriminalkommissariats Bruchsal an der Aufklärung der Brände. Fest steht bislang nur, dass es sich in allen fünf Fällen um Brandstiftungen handelte, wie Polizeisprecher Florian Herr im Gespräch mit ka-news angibt.

Von einem Brandanschlag oder gar Terrorismus will Herr aber nichts wissen. "Es gibt nach wie vor keine Anhaltspunkte für einen Anschlag", betont der Polizeisprecher. Zu keiner Zeit hätten Gefahren für Bahnreisende bestanden. Die Deutsche Bahn hatte vergangene Woche von einem "Brandanschlag" gesprochen. Im Gespräch mit dem SWR bezeichnete Polizeisprecher Florian Herr die Wortwahl der Deutschen Bahn als "unglücklich".

Ist ein Serientäter in der Region unterwegs?

Ansonsten fehlt von den Brandstiftern bislang noch jede Spur. Unklar ist laut Polizei zudem, ob die Taten zusammenhängen und wie viele Täter beteiligt waren. "Bei den fünf Bränden haben sich leichte Unterschiede in der Vorgehensweise gezeigt", so Polizeisprecher Herr.

Ausschließen könne man einen Zusammenhang zwischen den Taten aber auch nicht. "Der Verdacht liegt noch immer nahe, dass die Brände zusammenhängen", erklärt Herr. In Karlsruhe selbst habe es bislang noch keine Brandstiftungen ähnlicher Art gegeben.