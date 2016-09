Bahnfahrerin findet 4-jährigen Jungen: "Er schaute mich verängstigt an"

Anzeige

"Er saß kauernd in der Ecke und hatte sogar die Schuhe ausgezogen", so Saskia Schönlebe, die als Triebfahrzeugführerin bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) arbeitet. Als sie bei ihrer Endstation in Söllingen einen Kontrollgang durch die Bahn macht, sieht sie den Jungen alleine in der Bahn. "Er schaute mich verängstigt an", so die 25-Jährige.

"Wir waren beide von der Situation etwas überfordert", so Schönlebe weiter. Nachdem sie versucht hatte, von dem Kind zu erfahren wo die Eltern seien oder wo er herkomme, kontaktierte sie den Fahrdienstleiter, dieser rief daraufhin die Polizei. Allerdings habe die Polizei alle Hände voll zu gehabt, so Schönlebe, also habe man sich darauf verständigt, dass sie den Jungen mit der Bahn nach Grötzingen bringen solle. Dort sollte er dann der Polizei übergeben werden.

Emilio wird mit Polizeihubschrauber gesucht

"Ich wusste nicht, ob er mich versteht, aber er hat mir dann seinen Namen verraten." Schönleben nahm das Kind mit in ihre Fahrerkabine und zog ihm die Schuhe wieder an. Kurz darauf klärt sich der Fall; denn Emilio wurde bereits unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht. "Ich war erstaunt und schockiert, dass keiner zuvor den Jungen in der Bahn angesprochen hat", so Schönlebe. Immerhin sei er gut 45 Minuten in der Bahn unterwegs gewesen.

Über die Nachricht, dass Emilio sein Zuhause wohlbehalten wieder erreicht hatte, freute sich die aufmerksame Fahrerin. Auch wenn sie als Bahnfahrerin schon einiges erlebt hat, der kleine Junge wird Saskia Schönlebe wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

