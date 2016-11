Bahnausfälle in Karlsruhe: VBK kämpfen weiter mit Brems-Problemen

Anzeige

Am Mittwoch mussten die VBK fast alle neuen Trambahnen des Typs Citylink NET 2012 aus dem Verkehr gezogen werden. Der Grund: Es kam immer wieder zu sporadischen, unplanmäßigen Bremsungen. In der Werkstatt der Verkehrsbetriebe seien die Fahrzeuge einer intensiven Untersuchung durch die Mitarbeiter der VBK und Experten des Herstellers vorgenommen wurden.

"Gestern waren dann modifizierte Bahnen unterwegs", so Nicolas Lutterbach, Pressesprecher der VBK. Man habe an einigen Stellschrauben gedreht, damit die Fahrzeuge am Donnerstag teilweise wieder in den Betrieb gehen konnten. Gleichzeitig habe man sich aber intern die Vorgabe gesetzt, dass dieser Betrieb wieder gestoppt werde, wenn der Fehler erneut auftrete. Und genau das ist am Freitagmorgen passiert.

Eine Bahn fährt jetzt mit Sensoren

"Trotz des Fehlers sind die Bahnen fahrtüchtig und sicher", versichert Lutterbach. Das Problem mit den Bremsungen müsse aber dennoch gelöst werden. Die Fahrzeuge wurden daher wieder aus dem Verkehr gezogen, die Fehlersuche geht weiter.

Eines der Fahrzeuge wurde nach Aussage des Pressesprechers nun mit Messsensorik ausgestattet und ist zu Testzwecken ohne Fahrgäste unterwegs. Von den Ergebnis erhoffen sich die Verantwortlichen dann die Lösung. "Wir sind selbst froh, wenn das Problem gelöst ist", sagt der Pressesprecher.

Wie lange die Fehlersuche andauert, kann Lutterbach nicht abschätzen. "Wenn wir wissen, woran es liegt, dann könnten die Bahnen schnell wieder unterwegs sein." Bis dahin kann es auf allen Linien der Verkehrsbetriebe noch zu Fahrausfällen und volleren Bahnen kommen.