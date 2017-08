vor 10 Minuten Linkenheim-Hochstetten Baggersee bei Linkenheim: Exhibitionist entblößt sich vor Reiterinnen

Wie die Polizei berichtet, hat ein noch unbekannter Mann am Donnerstag zwei Reiterinnen an einem Baggersee in Linkenheim-Hochstetten belästigt. Nach Angaben der Polizei entblößte sich der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann mehrmals vor den Frauen.