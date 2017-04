Baden an Ostern: So haben die Karlsruher Schwimmbäder geöffnet

Wer an den Osterfeiertagen die ein oder andere Bahn schwimmen möchte, muss sich auf veränderte Öffnungszeiten einstellen. Denn nicht jedes Karlsruher Bad hat zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Am Osterwochenende von Freitag, 14. April, bis Montag, 17. April, ist im Europabad am Ostermontag von jeweils von 10 bis 23 Uhr und an Ostersonntag von 10 bis 21 Uhr das Baden möglich. Die Therme Vierordtbad ist am Ostermontag von 10 bis 23 Uhr und an Ostersonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Fächerbad bietet während aller Oster-Feiertage von 9 bis 20 Uhr und das Sonnenbad von 10 bis 17 Uhr Badespaß an. Das Weiherhofbad und das Adolf-Erhmann-Bad sind an den Osterfeiertagen nicht zugänglich. Im Hallenbad Grötzingen bleiben die Pforten jedoch an allen Feiertagen geschlossen.