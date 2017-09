Am Wochenende war in Karlsruhe wieder einiges geboten: Nicht nur Sportbegeisterte, konnten sich beim 35. "Fiducia und GAD Baden-Marathon" auspowern - auch unzählige Hunde hatten ihren Spaß beim Baden im Rheinstrandbad. Die ka-news-Fotografen haben sich dort und auf weiteren Events unter die Besucher gemischt.

Ob Sport oder Kultur: Am vergangenen Wochenende war in und rund um Karlsruhe wieder eine Menge los. Neben dem 35. "Fiducia und GAD Baden-Marathon", dem Hundeschwimmen im Rheinstrandbad und dem Theaterfest fanden das Westwindfest, der "Tag der offenen Baustellen", sowie verschiedene Musikveranstaltungen wie das "New Pop Festival" in Baden-Baden statt.

Sportlich zu ging es Sonntag beim Baden-Marathon:

Einen Einblick in den Stand der Bauarbeiten an den Haltestellen Marktplatz und Kongresszentrum gab die Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig) ebenfalls am Wochenende:

Tag der offenen Baustelle Alle Bilder

Die Karlsruher konnten sich am Wochenende geradezu aussuchen, wo sie sich unterhalten lassen wollten, da war wirklich für jeden etwas dabei.

Es war bunt, es war kreativ, es hat Spaß gemacht: Hier gibt's die Bilder zum Theaterfest des Badischen Staatstheaters.

Sie haben gute Tradition, die Local Band Nights im Jubez, diesmal standen Transporter und Gablonzky Beat auf der Bühne.

Local Band Night im Jubez Alle Bilder

Beim Westwind-Fest wurde jede Menge Kulinarik und Kultur geboten, für uns war Fotografin Bernadette Wozniak-Fink dabei.

Wer auf Tanz steht, kam hier voll auf seine Kosten: Im Kulturzentrum Tempel boten Sarah Kiesecker Performing Arts was fürs Auge.

Sarah Kiesecker Performing Arts Alle Bilder

Wenden wir den Blick nach Baden-Baden, da fand letzte Woche schon traditionell das "New Pop Festival" von SWR3 statt. ka-news-Fotografin Irina Wentz war für uns vor Ort.

New Pop Festival Live Bühne Alle Bilder

Zum Finale noch etwas Goldiges und Herzergreifendes: Die Hunde waren los - im Rheinstrandbad! Legt man unsere Bilder zugrunde, war das Hundeschwimmen für alle ein Riesenspaß!