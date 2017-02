vor 28 Minuten Karlsruhe BMW-Lenkräder geklaut: Diebe sind in Karlsruhe unterwegs

In Mühlburg und der Weststadt sowie in einem Fall auch in der Südweststadt waren in der Nacht zum Montag Autoknacker unterwegs, die es durchweg auf die Lenkräder von Fahrzeugen der Marke BMW abgesehen hatten.