vor 1 Stunde Karlsruhe Autos, Zäune und Räder: Polizei erwischt 18-Jährige bei Sachbeschädigung

Am Mittwoch konnten gegen 1.30 Uhr zwei 18-Jährige festgenommen werden, die in der Nacht mehrere Sachbeschädigungen begangen hatten. Das meldet die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung.