Am Wochenende waren in Karlsruhe und vor allem im nördlichen Landkreis Diebe unterwegs. Die Einbrecher hatten dabei Firmen, Gartenhütten und Wohnungen im Visier. In mehreren Fällen sucht die Polizei noch Zeugen.

Unbekannte haben sich nach Aussage der Polizei am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Karlsruher Straße in Karlsruhe-Hagsfeld verschafft. Sie hatten hierzu die Glaseinfassung einer Tür des Wintergartens eingeschlagen. "Offenbar von der Anwesenheit der Bewohnerin überrascht, ließen sie vom weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt", so berichtet die Polizei.

Am Samstagabend waren zudem Einbrecher in Karlsruhe-Knielingen zugange und hebelten dort gegen 21.30 Uhr eine Terrassentüre in der Sudetenstraße auf. Nachdem sie das gesamte Haus durchwühlt hatten, erbeuteten sie schließlich mehrere hundert Euro Bargeld, einen Kaffeevollautomaten sowie ein IPhone.

Einbrecher schlagen im nördlichen Landkreis zu

Wie die Polizei berichtet, waren Diebe aber auch im nördlichen Landkreis Karlsruhe zwischen 8.15 Uhr und 20.30 Uhr zugange. So drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Forstweg in Stutensee-Spöck ein, nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Hier erbeuteten sie neben einem Paar Schuhe auch Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro.

In Bad Schönborn-Mingolsheim hebelten Einbrecher die Terrassentür zu einem Wohnhaus in der Rettigheimer Gasse auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld sowie Schmuck und richteten einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an.

In Bruchsal-Büchenau war ein Einfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße Ziel der Diebe geworden. Über ein rückwärtiges Fenster drangen sie gewaltsam ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entkamen sie schließlich unerkannt. An einem unweit entfernten Mehrfamilienhaus "Am See" hebelten die Langfinger die Terrassentüre einer Wohnung auf und durchwühlten alle Schränke und Kommoden. Ob die Täter hier Beute machen konnten kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Kaffee- und Wechselkasse weg

Darüber hinaus war eine im Industriegebiet von Conweiler ansässige Elektrofachfirma am Wochenende das Ziel noch unbekannter Einbrecher. Der oder die Täter waren zwischen Samstagmittag und Montagmorgen nach Aufbrechen eines seitlich gelegenen Fensters in den eingeschossigen Bürotrakt des in der Humboldtstraße gelegenen Betriebes eingestiegen und hatten dann sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt.

Mit dem Inhalt einer Kaffee- wie auch einer Wechselkasse verschwanden sie schließlich auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird von den Ermittlern unter der Telefonnummer (07082) 8412 um seine Meldung beim Polizeiposten Straubenhardt gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Nummer (07082) 79120 entgegen.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Autoaufbrecher haben darüber hinaus in der Nacht zum Montag im Lärchenweg, im Starenweg, in der Rebhuhnstraße und in der Schloßstraße in Neulingen-Bauschlott zugeschlagen. Die Täter drangen gewaltsam in drei BMWs und in einen Mercedes ein und bauten fachgerecht die Navigationsgeräte aus. Der Diebstahlsschaden beträgt über 10.000 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Kieselbronn, Telefon 07231 1542970, erbeten.

Und auch zum Wochenbeginn war die Polizei im Einsatz: Insgesamt zehn Gartenhütten sind in der Nacht zum Montag auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Tagweide im Rintheimer Kleingärtnerweg aufgebrochen worden. "Den Spuren nach handelte es sich um zwei noch unbekannte Täter, die sich noch an zwei weiteren Gartenhäuschen versucht hatten, jedoch an den Sicherungen gescheitert waren", so die Karlsruher Polizei.

Was im Einzelnen abhanden kam, ließ sich noch nicht klären. Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Zeit zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden dort Verdächtiges beobachtet hat, wird von den Beamten gebeten, sich unter 0721/666-3211 zu melden.