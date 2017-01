Autoknacker haben in Karlsruhe-Durlach ihr Unwesen getrieben und zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.40 Uhr, sechs BMW-Fahrzeuge aufgebrochen. In einem Pressebericht bittet die Polizei mögliche Zeugen um Mithilfe.

Betroffen waren nach Aussage der Polizei abgestellte Autos im Bereich des Geigersbergs in der in der Max-Liebermann-Straße und in der Max-Beckmann-Straße. An den Fahrzeugen wurden jeweils die Dreiecksscheiben eingeschlagen.

Aus den Fahrzeugen wurden hochwertige Navigationssysteme und Lenkräder mit Airbags gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Durlach unter der Nummer 0721/49070 entgegen.