Am Dienstagmittag kam es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einer Bahn und einem Auto, welcher nur dank einer Notbremsung verhindert werden konnte. Ein Fahrgast in der Bahn stürzte jedoch.

Eine in letzter Sekunde eingeleitete Notbremsung verhinderte am Dienstagmittag im Kreuzungsbereich Ebertstraße und Hirschstraße einen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Durch die Bremsung stürzte ein 82-jähriger Fahrgast in der Bahn. Glücklicherweise zog sich der Senior nur leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden konnten.

Die Bahn war gegen 12.15 Uhr auf ihrer Linie vom Hauptbahnhof zur Europahalle. Der 65-jährige Autofahrer war seinerseits von der Hirschstraße zur Ebertstraße unterwegs. Versehentlich hatte er beim Linksabbiegen das Rotlicht der Ampelanlage missachtet. Durch das Ereignis war der Bahnverkehr bis gegen 13 Uhr unterbrochen.