vor 1 Stunde Karlsruhe Autodiebstähle in der Südstadt-Ost: Diebe überwinden elektronische Schlösser

Zwei Audis, einer des Modells Q7 und ein A5, haben Diebe am Sonntag in Karlsruhe gestohlen. Beide Fahrzeuge waren in Tiefgaragen in der Südstadt-Ost untergebracht.