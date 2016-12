vor 2 Stunden Ringsheim Auto zerstört Verteilerkasten: Ausfälle bei Internet, TV und Telefon

Nachdem ein 23-Jähriger mit seinem Auto am Samstagabend einen Verteilerkasten zerstört hat, kann es aktuell in Ringsheim und Ettenheim zu Störungen beim Internet, TV und Telefon kommen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.