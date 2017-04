Schwere Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag ein 24 Jahre alter Radfahrer auf der K 3533 zwischen Liedolsheim und Graben zu, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Radfahrer wollte kurz vor Graben die Kreisstraße an der Zufahrt zum CVJM-Platz in nördlicher Richtung überqueren. Hierzu ließ er den in Richtung Liedolsheim fahrenden Fahrzeugverkehr passieren und fuhr auf die Fahrbahn. Dabei übersah er den Pkw eines 19-jährigen Pkw-Fahrers, der mittels Abschleppseil ein anderes Fahrzeug abschleppte.

Der Radfahrer wurde erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich hierbei schwere Verlezungen zu. Er wurde mit dem Retungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik gebracht. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.