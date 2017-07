vor 57 Minuten Karlsruhe Auto übersehen: 11-jähriger Junge bei Unfall verletzt

In Durlach ist es in der Hubstraße am Dienstagabend um 18.35 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 11-jähriger Junge, als er mit dem Rad unterwegs war, ein Auto übersehen. Das Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt.