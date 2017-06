Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte bei Unfall in Karlsruhe

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Elfmorgenbruchstraße: Nach ersten Informationen der Polizei sind hier gegen 11 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die Strecke in Richtung Autobahnzubringer musste gesperrt werden.

Wie die Polizei gegenüber ka-news bestätigt, wurde eine Person bei dem Unfall zunächst eingeklemmt. Sie konnte nach Aussage der Feuerwehr vor Ort inzwischen aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Helfer sprechen von zwei Verletzten. Wie genau es zu dem Unfall kam und wie schwer die Verletzungen der Betroffenen sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen am Unfallort aufgenommen. Hierfür muss nach Aussage der Einsatzkräfte der betroffene Streckenabschnitt für mindestens eine Stunde gesperrt werden.

Aktualisierung, 14.20 Uhr:

In einer aktuellen Pressemitteilung informiert die Polizei zum Unfall in der Elfmorgenbruchstraße. Nach Aussage der Ermittler war ein 69-Jähriger gegen 11 Uhr von Hagsfeld in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er zirka 200 Meter nach der Einmündung der B10 aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach links abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß er mit dem Wagen einer 73-Jährigen zusammen. Beide wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Elfmorgenbruchstraße war zur Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn bis 13.10 Uhr voll gesperrt.