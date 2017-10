Am Montagmorgen entdeckte ein Autohändler eines seiner Fahrzeuge, wie es auf Steinen statt auf seinen vier Reifen steht. Diebe haben in der Nacht die Reifen mitsamt der Felgen abmontiert und mitgenommen.

"Ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand als bislang Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an einem BMW X5 alle vier Reifen abmontierten", so die Polizei am Montag in einer Pressemeldung. Das Fahrzeug war auf einem frei zugänglichen Verkaufsgelände eines Autohauses in Grünwinkel abgestellt.

Die Diebe hätten dort dann sämtliche Räder abgeschraubt und das Auto auf mitgebrachte Betonsteine gestellt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Augenzeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/9394611 entgegen.