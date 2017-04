Auszeichnung in Karlsruhe: Kakadu ist das "Zootier 2017"

Der Kakadu ist das Zootier des Jahres 2017. Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) will damit auf die Gefährdung der Vogelart aufmerksam machen.

"Es geht darum, für wenig bekannte Tierarten Lobbyarbeit zu machen", sagte Sven Hammer von der ZGAP am Freitag bei der Präsentation im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Mit der Auszeichnung verbunden ist eine Spendensammlung für zwei Schutzprojekte, die zum Start 30.000 Euro umfasste. Unterstützt werden sollen Schutzmaßnahmen für den stark gefährdeten Rotsteißkakadu auf den Philippinen und den Gelbwangenkakadu in Indonesien. Unter anderem soll Ausrüstung zur Erforschung der Tiere in ihrem Lebenraum beschafft werden.

Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt sagte, dass der Artenschutz für die Zoos in Deutschland eine immer größere Bedeutung bekomme. Der Kakadu sei ein perfekter Botschafter für dieses Anliegen.

Im vergangenen Jahr war erstmals ein Zootier des Jahres vorgestellt worden, der Leopard. Neben der ZGAP sind die Deutsche Tierparkgesellschaft und die Gemeinschaft deutscher Zooförderer an dem Projekt beteiligt.

Zootier des Jahres