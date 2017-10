In der vergangenen Woche war eine amerikanische Delegation in der Heinrich-Hertz-Schule (HHS) in Karlsruhe zu Besuch. Dort erhielten Sie eine Einblick in die Organisation und Ausbildung bei der Schule.

In der vergangenen Woche besuchte eine amerikanische Delegation um Jane English, Senatorin des Staates Arkansas/North Little Rock Deutschland und machte dabei auch einen Abstecher nach Karlsruhe. Begleitet wurde English von Vertretern aus Bildungs- und Wirtschaftseinrichtungen aus den Staaten Ohio, Arkansas, New York, Iowa, Georgia, Virginia, New Mexico, Pennsylvania, Kalifornien und Washington DC.

Der Besuch ist Teil des Transatlantic Outreach Program, welches zum siebten Mal auf Einladung des Goethe-Instituts Deutschland stattfindet und dazu dient, den Austausch zwischen amerikanischen und deutschen Lehrkräften zu fördern. Ziel ist es, Kontakte zu knüpfen und gegenseitig vom pädagogischen Wissen zu profitieren.

Ein Vertreter der Schulleitung begrüßte Gäste und gab diesen einen Einblick in die Organisation und Ausbildung an der HHS. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Industrie 4.0 hatten die Gäste die Gelegenheit, einem Unterricht der Klasse FTE 2/2 in der Lernfabrik 4.0 beizuwohnen und den Schülern und betreuenden Lehrern Fragen zu stellen. Von großem Interesse war dabei, welche Chancen sich für die Schüler nach der Weiterbildung auf dem Arbeitsmarkt ergeben, heißt es in der Pressemeldung der Schule abschließend.