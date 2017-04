vor 1 Stunde Karlsruhe "Außergewöhnliche Wasserrutsche": Bäderbetriebe rüsten Turmbergbad auf

Wenn die Freibadsaison in Karlsruhe am Samstag, 6. Mai, startet, dann wird es im Turmbergbad in Durlach eine neue Attraktion geben. Die Karlsruher Bäderbetriebe versprechen ein "neues Adrenalin-Highlight".