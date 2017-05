vor 36 Minuten Karlsruhe Ausraster in Rintheim: Frau bei Attacke lebensgefährlich verletzt

In einer Kleingartenanlage in Rintheim soll am Sonntagabend ein 39-jähriger Mann auf seine jüngere Freundin losgegangen sein, wobei die Frau schwere Verletzungen erlitt. Aufgrund der massiven Gewalteinwirkung gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einer lebensgefährlichen Körperverletzung aus.