Ausgezeichnetes Spiel: Karlsruher Müll-App ist bestes Lernspiel des Jahres

Anzeige

Wohin kommt die Milchtüte? Und wie funktioniert überhaupt die Abfalltrennung? Diese und ähnliche Fragen erklärt die Spiele-App "Die Müll AG". "Mit ihr lernen Kinder jeden Alters spielerisch die Abfalltrennung und weitere Bereiche der Abfallwirtschaft kennen", beschreiben die Macher.

Auf Tablet oder Smartphone sollen sie erfahren, wohin welcher Abfall kommt und so den Planeten vor einem drohenden Müllberg schützen. "Die auf dem Planeten lebenden Müllmonster repräsentieren die verschiedenen Abfallfraktionen und sind auf den Spieler angewiesen, der ihnen beim Sortieren der Abfälle hilft", so Verantwortlichen weiter. Den Spieler würde eine farbenfrohe Abenteuerwelt mit spannenden Rätseln, Quests und unterhaltsamen Minispielen erwarten.

(Ein Screenshot der App "Die Müll AG")

Das Spiel kann speziell auf die Entsorgungssysteme von Abfallwirtschaftsbetrieben und Gemeinden angepasst werden. In der Stadt Karlsruhe ist "Die Müll AG" bereits umgesetzt und steht den Bürgern in einer eigenen Version kostenlos zur Verfügung.

Das Team „Bunny & Gnome” (Brice Clocher und Greta Hoffmann) begann vor drei Jahren, "Die Müll AG" zu realisieren. Ziel sei es gewesen, eine liebevoll ausgearbeitete Geschichte für Interessierte jeden Alters zu schaffen, in der Abfälle als Ressource und nicht als wertloser "Müll" wahrgenommen werden.

Diese Arbeit haben die Juroren auf der Frankfurter Buchmesse nun mit der Auszeichnung als beste Lernsoftware honoriert. "Wer hätte gedacht, dass virtuelles Mülltrennen so viel Spaß macht? Das, was sich zunächst nach dröger Infotainmentsoftware anhört, ist hier die gelungene Verquickung von Lernen und Spielen", so die Jury in ihrer Begründung zur Auszeichnung.