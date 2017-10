vor 1 Stunde Melanie Hofheinz Karlsruhe Ausbau der Innenstadt-Ost: Dauert die Sanierung 15 Jahre?

Schluss mit leeren Läden und heruntergekommenen Plätzen: Über 90 Millionen Euro sollen in die Sanierung des Stadtteils Innenstadt-Ost fließen, das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Doch wie sehen die weiteren Schritte aus und was ist bislang geplant? Am Mittwoch gab die Stadt einen ersten Einblick.