Eigentlich war die Leichtbauhalle für die Basketballer der PSK Lions beschlossene Sache. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, ist die Lösung nun allerdings vom Tisch. Als Notlösung soll die Europahalle ertüchtigt werden, um den Spielbetrieb der Lions zu garantieren. Bei den Karlsruher Stadträten trifft diese Lösung auf geteiltes Echo.

Die Leichtbauhalle für die PSK Lions kommt nun doch nicht: Wie der Verein und die Stadt am gestrigen Dienstag bekanntgaben, ist der Versuch, eine solche Halle aus Gotha zu holen, gescheitert. Als Gründe nennen die Verantwortlichen Probleme mit dem Brandschutz und höhere Kosten.

Das Problem: Die Lions benötigen nach ihrem Aufstieg eine Halle mit Platz für 1.500 Personen. Die Stadt will jetzt doch die Europahalle wieder fit machen, damit die Karlsruher Basketballer die Vorgaben der höheren Spielklasse erfüllen können. Nach einem Brandschutzgutachten aus dem Jahr 2014 steht die Europahalle eigentlich für Veranstaltungen mit über 200 Personen nicht mehr zur Verfügung. Seit Jahren wird über eine Sanierung diskutiert.

Ende eines "langen Hickhacks um die Leichtbauhalle"?

Bei den Fraktionen im Karlsruher Gemeinderat gehen die Meinungen über die städtische Lösung des Hallenproblems auseinander. Dei Karlsruher Grünen begrüßen in einer Pressemitteilung die "unkonventionelle Unterstützung der Verwaltung".

"Das lange Hickhack um die Leichtbauhalle kommt jetzt vielleicht doch noch zu einem guten Ende, weil die Stadt eine unkonventionelle Lösung für die Basketballer des PSK anstrebt", so Johannes Honné, Fraktionsvorsitzender der Grünen. "Wir haben uns schon immer gefragt, warum in anderen Städten Probleme mit dem Brandschutz etwa durch mehr Feuerwehrleute während der Veranstaltungen ausgeglichen werden können, während das in Karlsruhe als unmöglich galt."

Die Grünen stehen der Idee, die Europahalle nun doch für die Basketballer freizugeben, positiv gegenüber. Spannend wird aus Sicht der Fraktion die Frage, ob und in welcher Form diese Ausnahmegenehmigung Konsequenzen für die weitere Debatte um die Nutzung der Europahalle haben wird.

Kult kritisiert Stadt und PSK Lions

Auch die Kult-Fraktion zeigt sich über die aktuelle Lösung erleichtert. "Andererseits hat die Verwaltung offensichtlich seit Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht: Die Eignung der Europahalle für Wettkämpfe mit unter 2.000 Zuschauern wurde vom Gemeinderat, unter anderem der Kult-Fraktion, und von Sportverbänden nachgefragt. Die ablehnende Antwort der Verwaltung erweist sich heute als Makulatur", so die Kritik der Kult-Fraktion.

Ebenso kritisch sieht Kult-Fraktion die mangelhafte Prüfung seit Jahresbeginn, ob eine Leichtbauhalle vom Typ Gotha überhaupt zulässig ist: "Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit falschen Angaben zu Eignung und Kosten zu einer Zustimmung gebracht, die ein eindeutiger Fehler war", kommentiert der Fraktionsvorsitzende Erik Wohlfeil. "Und der PSK muss sich fragen lassen, welche Qualität das so genannte 'Business-Konzept' mit der Leichtbauhalle hatte."

FDP fordert dauerhaften Sportbetrieb in der Europahalle

Kritik gibt es auch vonseiten der FDP-Fraktion. Mit Kopfschütteln und Erstauenen habe man die neusten Ereignisse um die Leichtbau- und die Europahalle wahrgenommen. Die Fraktion begrüßt, dass für den PSK eine Lösung gefunden wurde.

"Deutlich hat dieser Vorgang den Beweis angetreten, dass die Sanierung und Ertüchtigung der Europahalle umgehend in Angriff genommen werden muss. Wie von der FDP bereits im Januar dieses Jahres gefordert, dürfen jetzt keine Verzögerungen mehr auftreten. Der dauerhafte Sportbetrieb in der Europahalle muss wieder möglich sein", so Fraktion.

Weitere Stellungnahmen der Fraktionen des Karlsruher Gemeinderats stehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus.