Er stand im Halteverbot - wollte seinen Fehler allerdings nicht einsehen. Ein 44-Jähriger war am Samstag auf eine Frau des Kommunalen Ordnungsdienstes und dem Fahrer eines Abschleppfahrzeugs zu gefahren. Letzterer wurde leicht verletzt.

Wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz gegen einen 44 Jahre alten Autofahrer. Der Mann hatte am Samstagnachmittag in der Zähringerstraße in einer Brandschutzzone geparkt und war gegen 16.30 Uhr gerade in dem Moment zurückgekehrt, in dem sein Wagen abgeschleppt werden sollte, berichtet die Polizei.

"Aus Verärgerung über die für eine so genannte Leerfahrt anfallenden Kosten setzte er sich ans Steuer, ließ den Motor aufheulen und fuhr auf eine 42 Jahre alte Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes zu", heißt es im Pressebericht weiter. Zwar hatte die auf der Motorhaube aufgeladene Frau großes Glück und blieb unverletzt.

Mit der noch offenstehenden Wagentür erfasste der 44-Jährige aber den 21 Jahre alten Fahrer des Abschleppfahrzeugs, so dass dieser eine Handverletzung erlitt. Der Beschuldigte wurde von den alarmierten Beamten des Marktplatzreviers schließlich noch aus dem Wagen heraus festgenommen. In der Folge beschlagnahmten die Polizisten auch den Führerschein des Mannes.