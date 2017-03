Dank eines aufmerksamen Nachbarn stellte das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt am frühen Dienstagmorgen zwei Verdächtige wohl noch rechtzeitig vor einem mutmaßlich geplanten Wohnungseinbruch.

Die beiden Männer hatten nach Informationen der Polizei gegen 3.15 Uhr an einer Wohnanlage in der Klara-Siebert-Straße offenbar die Hauseingänge ausbaldowert. Dabei wurden sie von dem Zeugen beobachtet, bis sie schließlich in einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses verschwanden.

Nach der umgehenden Alarmierung der Polizei umstellten Beamte das Gebäude, die das Duo, zwei Männer im Alter von 38 und 47 Jahren, widerstandslos im Treppenhaus festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung stellten die Streifenbeamten mitgeführtes Werkzeug sowie einen höheren Bargeldbetrag sicher.

Derzeit ist die Ermittlungsgruppe "Eigentum Süd" des Polizeipräsidiums Karlsruhe mit den weiteren polizeilichen Maßnahmen beschäftigt. Insbesondere wird geprüft, ob die beiden bislang polizeilich unauffällig gebliebenen Männer für weitere Einbrüche in Betracht kommen.