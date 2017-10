Auffahrunfall in Bretten: Erhebliche Behinderungen im Feierabendverkehr

Im Feierabendverkehr ist es in Bretten nach Polizeiinformationen auf der B35 kurz nach dem Bereich Alexanderplatz zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung Illingen gekommen. Ein Lkw ist dort nach ersten Erkenntnissen auf drei Autos aufgefahren.

Es kommt deshalb in dem Bereich B294 Auffahrt B 35 laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Aktualisierung, Donnerstag, 12. Oktober, 7.35 Uhr:

Bei dem Unfall am Mittwochabend wurden zwei Personen verletzt. Das berichtet die Polizei noch am Abend in einer Pressemeldung. Zu dem Unfall sei es gekommen, weil ein 48-Jähriger Fahrer eines Sattelzugs ein Stauende zu spät. Er fuhr daraufhin auf insgesamt drei Autos. Der Fahrer des Lastwagens und des vordersten Autos blieben unverletzt. Die beiden Fahrerinnen der mittleren Autos wurden leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. Zudem kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die aufgrund erforderlichen Reinigung der Fahrbahn über zwei Stunden andauerte. Die beiden Autos in der Mitte mussten abgeschleppt werden, an einem der Fahrzeuge entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden.