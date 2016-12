Auffahrunfall: Betrunkene Radfahrerin will nach Zusammenstoß flüchten

Eine betrunkene Radfahrerin ist am späten Donnerstagabend an einer Ampel auf ein ein stehendes Auto aufgefahren. Die Autofahrerin konnten dann gerade noch verhindern, dass die betrunkene Radlerin flüchtet.

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin hat am Donnerstag um 22.10 Uhr betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Sie war auf der Reinhold-Frank-Straße statt auf dem Radweg auf der Fahrbahn unterwegs, bemerkte zu spät einen vor der roten Ampel stehenden Suzuki und fuhr auf. Als die 30-jährige Suzuki-Fahrerin der gestürzten Radlerin zu Hilfe kommen wollte, machte diese Anstalten sich zu entfernen.

Nur weil sie sich ihr vehement in den Weg stellte, konnte die Suzuki-Fahrerin eine Unfallflucht der 57-Jährigen verhindern. Immerhin hatte die Radfahrerin einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz stellten bei der Unfallverursacherin deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest, was der Atemalkoholtest mit 1,4 Promille bestätigte.