vor 1 Stunde Karlsruhe Auf frischer Tat ertappt: Polizei stellt Fahrraddiebe in Nordweststadt

Ein Anwohner der Nancystraße in Karlsruhe hatte am Samstagabend die Polizei verständigt, als sich zwei Personen an einem Fahrradschloss zu schaffen machten. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, konnte eine Streifenbesatzung die beiden mutmaßlichen Diebe noch vor Ort festnehmen.