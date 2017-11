Zwei Dutzend junge Frauen und Männer stellen sich Freitagabend der Wahl zur Miss und zum Mister Baden-Württemberg 2017. In je zwei Runden müssen sich die Bewerber bei der Verbrauchermesse offerta in Rheinstetten der Jury zeigen.

Für die Damen gilt es, sich im Abendkleid und im Bikini möglichst vorteilhaft zu präsentieren. Die Herren werden im Anzug und in Jeans mit freiem Oberkörper begutachtet. Miss Baden-Württemberg nimmt an der Wahl zur Miss Germany am 24. Februar 2018 im Europapark Rust teil. Mister Baden-Württemberg ist beim bundesweiten Finale der Männer am 9. Dezember in Dobbin-Linstow in Mecklenburg-Vorpommern dabei.