Auf der A5: Polizei ertappt Temposünder zwischen Bruchsal und Karlsruhe

"Ein Fahrverbot wird ausgesprochen, wenn ein Verkehrsteilnehmer im Außerortsbereich um 40 Stundenkilometer über dem jeweils zulässigen Wert ertappt wird", so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Trauriger Rekordhalter am Sonntag war ein Jeep-Fahrer, der im Baustellenbereich bei erlaubten 80 Kilometer pro Stunde mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen war.

Diesen und einen weiteren Raser, der mehr als 70 Kilometer pro Stunde über dem Limit lag, erwarten neben einem dreimonatigen Fahrverbot nun auch ein Bußgeld von 600 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.