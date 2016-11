vor 2 Stunden Karlsruhe Auf dem Heimweg überfallen: 56-Jährige in Karlsruhe ausgeraubt

Opfer eines Raubes wurde am Samstag, gegen 20.05 Uhr, eine 56-jährige Frau, in Karlsruhe im Koyweg, Höhe des Anwesen Nr. 4. Aktuell sucht die Polizei nach den Tätern und bittet, in der Pressemitteilung, um Zeugenhinweise zum Vorfall.