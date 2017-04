vor 1 Stunde Karlsruhe Auf dem Heimweg überfallen: 16-Jährigem wird Rucksack geklaut

Am Samstag, gegen 23.35 Uhr, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher bei seiner Heimkehr in der Rhode-Island-Allee 85 von einem bislang unbekannten Täter überfallen, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.