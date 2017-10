Bereits am Wochenende ist ein 43-Jähriger in der Karlsruher Innenstadt beraubt worden. Gegen 1.25 Uhr wurde er plötzlich gestoßen und ihm anschließend die Uhr abgenommen.

"Ein 43 Jahre alter Mann hat am Montag bei der Polizei einen bereits in der Nacht zum Sonntag im Wilhelm-Nusselt-Weg verübten Raub angezeigt", heißt es in einer Pressemeldung. Wie es heißt, sei er gegen 1.25 Uhr am frühen Sonntag auf dem Heimweg von einer Tanzveranstaltung gewesen.

Im Bereich des Karlsruher Instituts für Technologie nahe des Durlacher Tors sei er dann plötzlich durch zwei Täter durch Stöße zu Boden gebracht worden, so die Polizei weiter. Dann sei noch ein dritter Täter hinzugekommen. Einer des Trios nahm dem am Boden liegenden Mann seine hochwertige Armbanduhr ab. Ein Mittäter trat dem Mann dann noch in die Seite, wobei dieser eine Rippenprellung erlitt.

Die drei Männer, von denen der Polizei allerdings keine nähere Beschreibung vorliegt, flüchtet anschließend vom Tatort im Wilhelm-Nusselt-Weg in Richtung Kaiserstraße. Die ermittelnde Kriminalpolizei erhofft sich nun mögliche Zeugenhinweise. Diese können unter der Nummer 0721/939-5555 abgegeben werden.