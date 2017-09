vor 1 Stunde Grötzingen Auf Schulbaustelle in Grötzingen: Zwei Männer verletzen sich bei Brand

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Baustelle der Heinrich-Dietrich Schule in Grötzingen zu einem Einsatz der Feuerwehr. Wie diese in einem Pressebericht mitteilt, geriet auf dem Dach ein sogenannter Bitumenkocher in Brand.