vor 1 Stunde Karlsruhe Auf Karlsruher Südtangente: 50-Jähriger will Auto nach Unfall anzünden

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer prallte am frühen Freitagnachmittag auf der Südtangente in östlicher Fahrtrichtung ohne ersichtlichen Grund auf einen vorausfahrenden Pkw und schob diesen einige Meter vor sich her, das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.