20.11.2016 06:41 Malsch Auf Gegenfahrstreifen gefahren: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Am Samstag, gegen 19.50 Uhr, kam es in Malsch, im Ortsteil Neumalsch, an der dortigen Kreuzung der Durmersheimer Straße und der B3, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten, das teilt die Polizei in einer Presseinformation mit.