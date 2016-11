Auf Gegenfahrsteifen gefahren: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Anzeige

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines BMW von Malsch in Richtung Durmersheim. Kurz vor dem Kreuzungsbereich geriet das Fahrzeug aus unbekannten Gründen auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort zunächst mit dem entgegen kommenden Smart eines 67-jährigen Mannes.

Im weiteren Verlauf kollidierte dann der Pkw BMW mit einem Audi, welcher sich auf der B3 befand und ebenfalls nach links in Richtung Malsch fahren wollte. Bei dem Unfall wurden sowohl der Verursacher, als auch der Pkw-Fahrer des Smarts, dessen Beifahrerin, der 43-jährige Fahrer des Audi und dessen 43-jährige Beifahrerin verletzt und in verschiedene Kliniken in Karlsruhe eingeliefert.

Alle Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung die Krankenhäuser wieder verlassen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 24.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.