Nicht nur während der Feiertage, sondern auch zu Beginn dieser Woche waren Diebe in Karlsruhe und der Region unterwegs. Die Karlsruher Polizei kann aber auch Erfolge vermelden.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, kam es Anfang der Woche zu zwei vermutlich zusammenhängenden Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Knielingen. Zwischen Montag- und Dienstagabend drangen die unbekannten Täter von der Gartenseite her in ein Anwesen Im Bipples ein.

Über ein aufgehebeltes Erdgeschossfenster stiegen sie ins Innere, wo sie sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlten. "Was genau sie entwendeten, lässt sich noch nicht beantworten", so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Knielingen und Durlach im Visier von Einbrechern

In der nahegelegenen Rheinbergstraße kletterten die Einbrecher am Dienstag zwischen 16 und 19.30 Uhr auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Hier hebelten sie mit brachialer Gewalt die Balkontür auf und kehrten in der gesamten Wohnung das Unterste zuoberst.

Letztlich entkamen sie mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den beiden Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird unter Telefon 95990 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier West unter der Nummer 939-4611 entgegen.

Ein weiterer Vorfall in Karlsruhe: Eine beigefarbene Daunenjacke mit Pelzkragen sowie drei IPods im Gesamtwert von mehr als 500 Euro haben Einbrecher zwischen Heiligabend und Dienstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der im alten Ortskern von Durlach gelegenen Jägerstraße an sich gebracht. Nachdem sie ein rückwärtig gelegenes Erdgeschossfenster aufgebrochen hatten und in das Badezimmer eingestiegen waren, richteten die Täter in der Wohnung ein heilloses Durcheinander an.

Zudem traten sie noch eine Holztür ein, so dass der von ihnen angerichtete Sachschaden beträchtlich ist. Ob die Eindringlinge noch Weiteres erbeuteten, wird sich erst nach einer Bestandsaufnahme beantworten lassen. Hinweise zu diesem Einbruch werden unter der Telefonnummer 49070 an das Polizeirevier Durlach erbeten.

Bargeld und Schmuck weg

Einbrecher waren zudem am Dienstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr in Waghäusel-Wiesental, Ubstadt-Weiher und in Forst aktiv. Im Neudorfer Weg in Wiesental hebelten Unbekannte die Terrassentüre eines Reihenhauses auf und durchwühlten anschließend diverse Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entkamen sie unerkannt.

Im Ortsteil Ubstadt drangen Einbrecher ebenfalls über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre in ein Wohnhaus in der Hebelstraße ein. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Münzsammlung. In Forst war ein Einfamilienhaus in der Goethestraße Ziel von Langfingern. Nachdem sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Erdgeschoss eingedrungen waren, durchwühlten diese mehrere Räume und nahmen schließlich Bargeld und Schmuck an sich.

Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Die Karlsruher Polizei kann aber auch einen Erfolg vermelden. Nachdem ein 34-Jähriger in die Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes in Pforzheim eingebrochen, konnte er bei seiner Flucht von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Gegen 22.45 Uhr schlug der Täter eine Scheibe der Eingangstür zu dem in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen Pflegedienst ein. Dies wurde von einem aufmerksamen Nachbarn wahrgenommen, der die Polizei verständigte. Der Dieb drang derweil durch die zerstörte Scheibe in das Haus ein und durchsuchte sämtliche Zimmer. Dabei nahm er einen Laptop und mehrere Mobiltelefone an sich.

Gerade als der Mann das Gebäude wieder verlassen wollte, traf eine der alarmierten Streifen des Polizeireviers Pforzheim-Nord am Tatort ein. Der Einbrecher versuchte noch, über die Rückseite des Gebäudes vor den Beamten zu flüchten, konnte aber nach kurzer Distanz eingeholt und festgenommen werden. Während seines Fluchtversuchs verlor der Langfinger mehrere seiner erbeuteten Gegenstände, das restliche Diebesgut hatte er bei der Festnahme noch bei sich. Der Mann muss sich nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.