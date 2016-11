Kunden der Deutschen Telekom haben es zum Start in die Woche nicht leicht: Deutschlandweit kommt es im Netz der Telekom zu massiven Störungen. Das Problem haben nach Angaben der Telekom rund 900.000 Router. Auch Kunden aus Karlsruhe berichten über Probleme.

Was genau schiefgegangen ist, ist derzeit noch unklar. Die Geräte dienen der Einwahl ins Netz der Telekom und ermöglichen damit Telefonie, den Internetzugang und auch den Online-Fernsehempfang. Das Netz selbst sei nicht gestört, sondern die Identifizierung der Router bei der Einwahl, so ein Sprecher im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Auch in Karlsruhe sind Kunden betroffen. Wie eine betroffene ka-Reporterin im Gespräch mit ka-news schildert, traten die Probleme mit ihrem Router bereits am Sonntagnachmittag auf. Der Tipp der Telekom, den Router vom Netz zu trennen und nach einer kurzen Wartezeit wieder in Betrieb zu nehmen, hätte nicht funktioniert. "Wir haben mehrfach den Stecker gezogen", schildert sie, "dann schien es für 30 Minuten zu funktionieren - bis zum nächsten Ausfall."

Auch in der Region Karlsruhe werden derzeit Störungen gemeldet. Hier geht's zur Störungskarte.

Auch am Montagmorgen sei das Problem noch nicht gelöst gewesen. Die Telekom kündigte am an, eine neue Software in das Telekom-Netz eingespeist zu haben, die Fehler beheben soll. Das Unternehmen rät Betroffenen nach wie vor, den Router neu zu starten. Nach dem Software-Update im Telekom-Netz könnten sich viele Router nach dem Neustart wieder einwählen.