Attacke in der S4: Polizei nimmt drei mutmaßliche Schläger in Karlsruhe fest

Am Donnerstagabend wurde ein 27-Jähriger Mann in der S4 zwischen Weinweg und Durlacher Tor provoziert und mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Wenige Stunden später konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen.

Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, kam es in einer Stadtbahn der Linie S4 zu einer Attacke auf einen 27-Jährigen: Wie die Polizei am Freitag beschreibt, war der Mann mit der Bahn in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwischen den Haltestellen Weinweg und Durlacher Tor sei der Mann den Polizeiangaben zufolge zunächst von drei Männern verbal provoziert worden. Er habe die Kleingruppe aufgefordert dies zu unterlassen und versuchte dann die Bahn zu verlassen.

Daraufhin hätten die drei Verdächtigen den Mann unvermittelt mit Tritten und Faustschlägen traktiert und ihn dabei leicht im Gesicht und am Knie verletzt. Zwei Haltestellen später habe sich das Opfer dann von seinen Angreifern lösen und die Bahn verlassen können. Doch die Angreifer folgten ihm und ließen erst von ihm ab, als ein Passant eingriff. Das Trio sei dann geflüchtet.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnten noch am gleichen Abend drei Verdächtige im Bereich der Durlacher Allee von der Polizei festgenommen werden. "Die 35, 40 und 47 Jahre alten Männer werden sich nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen", heißt es in der Polizeimeldung abschließend.