Wie die Karlsruher Polizei berichtet, haben die Beamten am Dienstagnachmittag einen 21 Jahre alten Mann ohne Wohnsitz festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, an der Haltestelle Kronenplatz einem 48-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen zu haben.

Der Beschuldigte war nach Angaben der Polizei kurz nach 17 Uhr in Begleitung weiterer Männer in der Fritz-Erler-Straße unterwegs. Der Beschuldigte war kurz nach 17.00 Uhr, in Begleitung weiterer Männer auf der Fritz-Erler-Straße unterwegs. An der Straßenbahnhaltestelle Kronenplatz rempelte er ein dreijähriges Kind an.

Darauf angesprochen, schlug er unvermittelt einem 48-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht. Anschließend stieg er in eine Straßenbahn. Der Geschädigte erlitt eine blutende Gesichtswunde. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter gegen 17.40 Uhr auf der Durlacher Allee festgenommen werden.

"Die Überprüfung ergab, dass der alkoholisierte 21-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und ein Haftbefehl gegen ihn bestand", heißt es im Pressebericht. Zur Verbüßung einer Jugendstrafe von einem Jahr und 4 Monaten wurde er in einen Justizvollzugsanstalt eingeliefert.