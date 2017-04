vor 1 Stunde Karlsruhe Attacke am Indianerbrunnen: Mann tritt 43-Jährigem ins Gesicht

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurde am Montag um 12.45 Uhr ein Mann in der Werderstraße am Indianerbrunnen verletzt. Ein 33-Jähriger hatte seinem 43-jährigen Gegenüber mehrfach mit einem Schuh ins Gesicht getreten.