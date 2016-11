Attacke am Hauptbahnhof: Männer schlagen auf Bahn-Mitarbeiter ein

Anzeige

"Daraufhin schlugen und traten die drei aggressiven Männer mit ihren Fäusten und beschuhten Füßen auf die Geschädigten ein", schildert die Bundespolizei. Ein Beschuldigter schlug dem Zugbegleiter eine Flasche auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Platzwunde.

Weiterhin wurde ein fast leeres fünf Liter Bierfass auf die beiden Geschädigten geworfen. Die verständigten Bundespolizisten nahmen die drei Beschuldigten vorläufig fest. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen, da sie sich durch Tritte und Schläge wehrten. Die Beschuldigten wurden gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei zwei Beschuldigten Werte über zwei Promille. Der dritte Beschuldigte hatte einen Wert von 0,6 Promille.

In der Zelle beleidigte der 18-Jährige nach Aussage der Bundespolizei zudem die eingesetzten Beamten. Die beiden Geschädigten wurden durch den angeforderten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die in Karlsruhe und Bad Bergzabern wohnhaften Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden. Hinweise per E-Mail können unter bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de mitgeteilt werden.