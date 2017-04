vor 23 Minuten Stutensee Arbeitsunfall in Stutensee: Mann wird von Lastwagen eingeklemmt und stirbt

Ein 54-jähriger Mann ist am Montag gegen 14 Uhr bei einer Firma im Hasenäckerweg bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Er wollte einen Wertstoffcontainer auf seinen Lastwagen laden als das Fahrzeug zurück rollte. Dabei wurde er zwischen einem Container und dem Lastwagen eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.