vor 16 Minuten Lukas Hiegle Karlsruhe Arbeiten laufen: Fällt der Bauzaun am Citypark-See vor den Sommerferien?

Es tut sich wieder etwas am See im Karlsruher Citypark. Ein Bagger, viel Kies und Steinplatten zeigen, dass die Arbeiten am Citypark-See laufen. Die Stadt bestätigte, dass man an der Wiedereröffnung des Ziersees arbeite. Vor knapp einem Monat wurde der Teich gesperrt, nachdem er von einigen Badegästen zweckentfremdet wurde.